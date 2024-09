Goodram présente un nouveau SSD portable : le HX200

Le fabricant Goodram ajoute un nouveau SSD portable à son catalogue déjà bien garni. Le nouvel appareil qui porte le nom de HX200 mesure 65 mm de long sur 43 mm de large et 11 mm d’épaisseur, pour un poids de 67 grammes seulement.

Le HX200 est proposé en deux coloris : rose et noir, ainsi qu’en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To. Le SSD est équipé d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps).

Le SSD offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 1.600 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.500 Mo/s en écriture.

Voilà le détail de chaque capacité :

HX200 500 Go : 1.500 Mo/s en lecture, 900 Mo/s en écriture

1.500 Mo/s en lecture, 900 Mo/s en écriture HX200 1 To : 1.500 Mo/s en lecture, 1.400 Mo/s en écriture

1.500 Mo/s en lecture, 1.400 Mo/s en écriture HX200 2 To : 1.600 Mo/s en lecture, 1.500 Mo/s en écriture

Le HX200 permettra aux utilisateurs de stocker toutes sortes de données (photos, vidéos, documents divers, etc..) et de les transférer à une vitesse plutôt élevée. Le SSD étant plutôt compact, il permettra également de transporter facilement ses données.

Le SSD sera couvert par une garantie constructeur de trois ans. Pour l’instant on ne connait pas encore son prix de vente mais on aura sûrement l’occasion de mettre à jour cette actualité dès qu’on aura plus d’informations.