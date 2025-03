iFixit a publié une vidéo dans laquelle on découvre le démontage complet de l’iPhone 16e. Cela permet d’apercevoir en détail les entrailles du dernier smartphone d’Apple.

iFixit démonte déjà le nouvel iPhone 16e et lui donne la note de 7 sur 10

iFixit a publié une vidéo dans laquelle on découvre le démontage complet de l’iPhone 16e. Cela permet d’apercevoir en détail les entrailles du dernier smartphone d’Apple. A noter qu’un article a également été rédigé par iFixit, il est accessible via cette page.

On y apprend que l’iPhone 16e est plus facilement réparable que les modèles précédents. D’ailleurs il obtient une note de réparabilité de 7 sur 10, ce qui est une très bonne note. Ca devrait permettre aux techniciens (ou aux bidouilleurs doués) de réparer plus aisément le terminal.

On peut par exemple souligner le fait que la batterie est maintenue avec de l’adhésif à libération électrique plutôt de l’adhésif à libération facile. Grâce à ce procédé, la batterie est libérée en quelques secondes seulement. Par contre, atention l’iPhone 16e ne supporte par le MagSafe, par conséquent le chargement sans fil se fait à vitesse réduite (7,5W)

A noter que l’iPhone 16e dispose (comme tous les smartphone récents) d’un port USB Type C afin de faciliter son chargement en filaire et sa connexion avec de nombreux appareils du marché (merci l’Europe).

Voilà la conclusion d’iFixit à propos de ce nouveau terminal :

Nous sommes ravis de voir la conception à double entrée devenir la norme de l’iPhone depuis son introduction dans le 14. L’adhésif électriquement libérable est une solution propre au problème collant des réparations de batterie. Et la puce C1 signifie que le 16e pourrait avoir la batterie à la plus longue durée de vie d’un iPhone à ce jour, même si seul le temps nous le dira, bien sûr. Nous croisons les doigts pour qu’une procédure de remplacement USB-C plus simple soit disponible dans la gamme 17 cet automne. Il n’y a pas grand-chose à redire là-dessus, surtout avec le prix élevé. Raison de plus pour éviter la mise à niveau et, lorsque vous remplacerez votre téléphone, achetez un modèle reconditionné.

Et voilà la vidéo du démontage :