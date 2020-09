Nintendo réédite une Game & Watch Super Mario Bros pour les fans de retrogaming

Afin de célébrer les 35 ans de Super Mario Bros, Nintendo a décidé de jouer sur la fibre nostalgique des joueurs. Ainsi, après le succès des Nintendo NES Mini et Super Nintendo NES Mini lancées ces dernières années, la firme nippone annonce la commercialisation d’une réédition de sa célèbre console de poche : la Game & Watch Super Mario Bros.

Plus moderne, la console portable dispose désormais d’un écran couleur de meilleure qualité. Pour le reste, on retrouve bien entendu le design qui a fait le succès des Game & Watch de Nintendo depuis le début des années 80, sa croix multi directionnelle, ses boutons “A” et “B” et les boutons “Game”, “Time” et “Pause”

L’édition 2020 de la Game & Watch Super Mario Bros inclut les jeux Super Mario Bros (sorti initialement sur Nintendo NES) et Super Mario Bros Lost Levels (le “vrai” Super Mario Bros 2). Elle offre aussi une fonction horloge avec différentes animations et une version Mario du jeu Ball de la Game & Watch.

Les détails techniques de la machine n’ont pas été communiqués pour le moment. On ne connaît donc pas la taille de l’écran ni sa définition et encore moins les composants qui équipent cette nouvelle Game & Watch. On ne sait pas non plus si les jeux pourront être changés, mais il y a fort à parier que ce ne soit pas prévu par Nintendo qui préféra sans nulle doute proposer par la suite d’autres déclinaisons de sa Game & Watch (et pourquoi pas des versions Donkey Kong ou Zelda par exemple ?)

La Game & Watch Super Mario Bros sera officiellement disponible le 13 novembre 2020. Mais il est d’ores et déjà possible de la précommander sur plusieurs boutiques en lignes. On peut par exemple la dégoter au tarif de 59,99€ sur Amazon.fr, 49,99€ sur Fnac.com et 44,99€ sur CDiscount.

A noter que la Game & Watch est dotée d’une batterie intégrée. Il n’est donc plus nécessaire d’utiliser des piles boutons pour l’alimenter comme ce fut le cas auparavant. Pour charger la console, un port USB C est présent sur la Game & Watch. Un câble USB C est aussi fourni. Par contre, comme souvent chez Nintendo le chargeur n’est pas fourni. Il faudra donc charger la console via son PC ou un chargeur de téléphone par exemple, ou en acheter un séparément…

Vidéo de présentation :