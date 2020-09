ExaDrive NL : un SSD de 16 à 64 To “plus abordable” chez Nimbus Data

Si vous n’avez pas les moyens d’acquérir le SSD ExaDrive DC de 100 To qui coûte la bagatelle de 40.000 dollars, sachez que dans sa grande bonté le fabricant américain Nimbus Data a pensé à vous et propose un SSD “un peu plus abordable”.

Son nouveau SSD porte le nom de ExaDrive NL. C’est un SSD au format 3,5 pouces qui est disponible en trois capacités de stockage : 16 To, 32 To et 64 To. Le disque est équipé soit d’une interface classique SATA III à 6 Gb/s soit d’une double connectique SAS, plutôt utilisée dans les serveurs.

A noter que la gamme ExaDrive NL exploite de la mémoire NAND Flash QLC contrairement à la gamme DC qui embarquait de la NAND Flash TLC.

Du côté des performances, l’ExaDrive NL offre des débits de 500 Mo/s en lecture et de 460 Mo/s en écriture, et jusqu’à 100.000 iOPS en lecture / écriture 4K.

Enfin, en terme de tarif sachez que l’ExaDrive NL coûte actuellement la bagatelle de 2.900$ en version 16 To, 5.600$ en version 32 To et il faudra débourser pas moins de 10.900$ pour se procurer la version 64 To.

Le fabricant précise toutefois que le tarifs sont sujets à changements en fonction de la fluctuation du coût de la NAND Flash.