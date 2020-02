NVIDIA dévoile les pilotes GeForce 442.19 WHQL optimisés pour Zombie Army: Dead War 4

NVIDIA vient de mettre en ligne une nouvelle version de ses pilotes GeForce. Il s’agit des drivers GeForce 442.19 WHQL qui sont optimisés pour plusieurs titres de jeux : Zombie Army: Dead War 4, Apex Legends: Season 4 et Metro Exodus: Sam’s Story.

Les pilotes prennent aussi en charge trois nouveaux moniteurs compatibles G-SYNC : les ASUS VG259QM, Dell AW2521HF et LG 34GN850. A noter que les drivers 442.19 WHQL offrent aussi une amélioration des fonctionnalités Max Frame Rate et VRSS. Pour information, ces fonctions qui ont été introduites dans la version précédente des drivers permettent respectivement d’améliorer la qualité d’image des jeux VR.

Au sein des pilotes GeForce 442.19 WHQL, le Max Frame Rate propose une plage de FPS plus large allant de 20 à 1000 FPS, et pour le VRSS il est maintenant possible d’activer la fonctionnalité dans l’onglet Global, en l’activant automatiquement dans tous les jeux pris en charge.

D’autres améliorations et correctifs sont également de la partie. Vous trouverez la liste complète des changements apportés par les drivers 442.19 WHQL dans ce fichier PDF.

Les drivers GeForce 442.19 WHQL sont téléchargeables soit depuis le site du fabricant soit via ces liens de notre section téléchargement :

– Drivers 442.19 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 442.19 WHQL pour Windows 10 (64-bit)