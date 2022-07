Prime Day : les disques durs WD Elements Desktop de 12, 14, 16, et 18 To à prix cassés

A l’occasion du Prime Day, les disques durs externes WD Elements Desktop de Western Digital sont proposés à prix cassés sur Amazon. Plusieurs capacités de stockage sont concernées par cette offre. Il s’agit des modèles de 12 To, 14 To, 16 To et même 18 To. Les disques durs sont équipés d’une connectique USB 3.0.

Attention : pour profitez des offres du Prime Day il faut obligatoirement être abonné au programme Amazon Prime ou souscrire à une offre de bienvenue (gratuite). Plus d’infos ici.

– tous les bons plans Prime Day de Bhmag