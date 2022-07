Les SSD portables CrucialX8 et X6 sont en promotion durant le Prime Day d’Amazon. Le X6 est dispo à partir de 57€ en 500 Go et le X8 dès 108€ en 1 To.

Prime Day : les SSD portables Crucial X8 et X6 à prix rikiki

A l’occasion du Prime Day, les SSD portables Crucial X8 et X6 sont en promo sur Amazon à des prix défiant toute concurrence

Crucial X6

Le Crucial X6 est un SSD portable compact plutôt carré qui mesure que 69 mm de long sur 64 mm de large et 11 mm d’épaisseur pour un poids de 42 grammes. L’appareil résiste aux chutes (jusqu’à 2 mètres), aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes. Le Crucial X6 est équipé d’une connectique USB C. Il offre des taux de transferts de 540 Mo/s.

– Crucial X6 500 Go : 56,99€ sur Amazon.fr

– Crucial X6 1 To : 78,99€ sur Amazon.fr

– Crucial X6 2 To : 149,99€ sur Amazon.fr

– Crucial X6 4 To : 299,99€ sur Amazon.fr

Crucial X8

Le Crucial 8 est un SSD portable très compact de forme rectangulaire (110 mm de long sur 53 mm de large et 11,5mm d’épaisseur) qui est équipé d’une connectique USB C. Sa coque renforcée en aluminium lui permet de résister aux chutes, aux chocs, aux vibrations et aux termpératures extrêmes. Au niveau des performances, le X8 atteint des débits jusqu’à 1050 Mo/s en lecture.

– Crucial X8 1 To : 127,03€ sur Amazon.fr

– Crucial X8 2 To : 167,99€ sur Amazon.fr

Attention : pour profitez des offres du Prime Day il faut obligatoirement être abonné au programme Amazon Prime ou souscrire à une offre de bienvenue (gratuite). Plus d’infos ici.

– tous les bons plans Prime Day de Bhmag