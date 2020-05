Promotions Keysworlds pour la fête des mères : obtenez Windows 10 gratuitement ! Ne manquez pas ça !

Un très grand nombre de personnes travaillent en ce moment à domicile durant cette période de pandémie mondiale. Souvent, le travail à domicile peut incroyablement bien se passer mais parfois, il peut également entraîner sont lot de problèmes, comme par exemple la façon qu’a tout à chacun de rester productif et de tirer le meilleur parti de son temps devant l’écran. Pour beaucoup de gens, une réponse simple à cette situation est d’investir le moins possible dans les logiciels qu’ils ont besoin comme par exemple Windows et Office de Microsoft.

De nombreuses entreprises et grandes entreprises obligent leur personnel à utiliser des outils comme Microsoft Office. Mais si vous ne le faites pas et que vous avez l’impression de manquer quelque chose, alors peut-être qu’il est temps de combler cette lacune dans votre vie numérique

Une promotion spéciale à l’occasion de la fête des mères est en ligne actuellement sur le site Keysworlds. Tous les produits sont à des tarifs incroyables. Vous pouvez obtenir Microsoft Office 2019 à seulement 29,50€. De plus, en ce moment vous pouvez obtenir une remise énorme grâce à leur offre “achetez 1 obtenez 1 gratuitement”. Si vous achetez office 2019 ou Office 2016, vous obtiendrez Windows 10 gratuitement. Achetez maintenant et profitez des meilleures fonctionnalités d’Office2019 / 2016 et de Windows 10 à des prix abordables.

Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement : Achetez Office et obtenez Windows 10 totalement gratuitement

– Microsoft Office 2019 Professional (+ Windows 10 Pro gratuit) à 32,99€

– Microsoft Office 2019 Professional (+ Windows 10 Home gratuit) à 33,99€

– Microsoft Office 2016 Professional (+ Windows 10 Pro gratuit) à 18,49€

– Microsoft Office 2016 Professional (+ Windows 10 Home gratuit) à 18,99€

– Microsoft Office 365 Professional Account (+ Windows 10 Pro gratuit) à 16,99€

– Microsoft Office 365 Professional Account (+ Windows 10 Home gratuit) à 17,99€

Tous les Microsoft Office à moitié prix !

Il y a maintenant 1,2 milliard d’utilisateurs d’Office. Microsoft propose une large gamme d’outils et de services conçus pour fonctionner de n’importe où, y compris chez vous. Cela vous facilite la vie et le travail ! Si vous appliquez le code magique Emnew50, vous l’obtiendrez avec une réduction supplémentaire de 50% pour ramener Office 2019 à la maison

– Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1 PC à 29,50€

– Office 2016 Professional Plus (1PC) à 17.79€

– Office 2016 home and business for mac à 29,99€

– Office 2019 home and business for mac à 47,49€

– Microsoft Office 2016 Home and Student – 1 utilisateur à 18,89€

– Microsoft Office 2019 Home and Student – 1 utilisateur à 36,22€

– Microsoft Office 365 Professional Plus Account – 1 appareil – 1 an à 15,39€

– Microsoft Office 2019 Professional Plus – 5 PCs à 74,99€

– Microsoft Office 2016 Professional Plus – 5 PCs à 51,49€

Système d’exploitation Windows 10 : 38% de réduction !

Si vous êtes satisfait de votre version actuelle de Windows, vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez mettre à niveau. La raison c’est qu’il s’agit probablement de la version de Windows la plus stable et la plus sécurisée jamais publiée. Windows 10 comprend également plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment Microsoft Edge et Cortana, qui peuvent rendre votre ordinateur beaucoup plus puissant. Obtenez le système d’exploitation Windows 10 avec le meilleur prix maintenant en appliquant le code promotionnel Emkeys38 avec 38% de réduction.

– Windows 10 Professional à 8,67€

– Windows 10 Home à 9,29€

– Windows 10 Professional (2 PC) à 14,25€

Cliquez ici pour découvrir d’autres offres de la fête des mères sur Keysworlds

Achat facile, paiement facile !

Le site Keysworlds offre un excellent service et une efficacité sans pareille afin de satisfaire leurs clients à 100% ! Vous recevrez votre code à utiliser dans votre compte en quelques minutes par e-mail. Ils proposent des moyens de paiement faciles et fiables. Les clients peuvent régler soir par PayPal, par virement bancaire, par carte de crédit ou carte de débit. Leur service client est disponible 24h / 24 et 7 jours sur 7 (service@keysworlds.com) pour vous offrir l’aide appropriée en cas de besoin.