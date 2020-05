Les avocats de Nintendo partent en guerre contre le portage PC de Super Mario 64

La semaine dernière, un portage non officiel de Super Mario 64 sur PC a été mis en ligne par des fans. Un portage plutôt réussi apparemment puisque le jeu exploite une définition largement plus élevée que celle d’origine et propose carrément du 4K grâce au support de DirectX 12. Il est aussi très jouable d’après les premiers retours.

Mais comme on pouvait s’en douter, un tel portage n’est pas du goût de Nintendo qui, fidèle à son habitude, à dépêcher en urgence son armada d’avocats pour siffler la fin de la récréation…

Et très vite, toutes les vidéos sur Youtube qui présentaient la version PC du jeu ont été supprimées sans ménagement (y compris celle de notre actualité). Elles indiquent désormais : “Vidéo non disponible. Cette vidéo n’est plus disponible en raison d’une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur envoyée par un tiers.”

Mais ce n’est pas tout. En effet, les avocats de Nintendo ont aussi fait supprimer des messages dans les forums de discussions et des messages du Reddit. Les sites d’hébergement de fichiers ont également été contactés afin que le jeu ne soit plus disponible en téléchargement.

L’action menée par le cabinet d’avocats américain Wildwood Law Group LLC semble porter ses fruits puisque de nombreux liens sont désormais offline.