PS5 : une nouvelle vague de PS5 est dispo en précommande ! (maj)

Les précommandes de PS5 ont débuté la semaine dernière mais très vite l’engouement a été si important pour la console next gen de Sony que les sites de vente ont été saturés, et plus aucune précommande n’est possible depuis la semaine dernière.

Mais la bonne nouvelle c’est qu’aujourd’hui,plusieurs boutiques en ligne annoncent l’arrivée d’un nouveau stock de PS5 pour ce matin. En effet, que ce soit sur Amazon.fr, sur CDiscount (ou d’autres boutiques) une nouvelle vague de Playstation 5 sera proposée en précommande dans le courant de la matinée.

MAJ1 : la PS5 est actuellement dispo sur Amazon.fr ! Attention quantités limitées !

La Sony PlayStation 5 sera de nouveau disponible en précommande sur Amazon.fr demain 25 septembre dans la matinée. Le stock est limité. Nous mettons tout en œuvre pour livrer toutes les précommandes le plus rapidement possible dès la sortie de la PS5. Si vous avez effectué une précommande, nous vous enverrons un e-mail avec une date de livraison estimée dès que ces informations seront disponibles. Si vous effectuez une précommande, vous ne serez débité qu’au moment de l’expédition de l’article. Amazon.fr

MAJ2 : terminé !

Merci pour l’intérêt porté aux ventes de la Playstation 5 de Sony sur Amazon.fr. Toutes les quantités disponibles de la Playstation 5 de Sony sont maintenant écoulées et les précommandes sont clôturées pour le moment. Amazon.fr

La Playstation 5 et la Playstation 5 Digital Edition seront toutes les deux commercialisées en Europe à partir du 19 novembre prochain. La première coûte 499,99€ alors que la seconde vaut 399,99€.

