QNAP lance deux nouveaux NAS : le TS-262 et le TS-462

Le construceur QNAP étoffe sa gamme de NAS avec deux nouvelles références : le TS-262 et le TS-462. Le premier est un NAS qui offre deux baies de stockage alors que le second en propose le double, soit 4 baies de stockage.

Dans les deux cas, les appareils sont équipés d’un processeur dual core Intel Celeron N4505 qui peut grimper jusqu’à 2,9 GHz. Ils se démarquent toutefois sur la quantité de mémoire vive et d’autres détails.

QNAP TS-262

Le TS-262 offre deux baies de stockage pour y installer des disques (ou SSD) au format 3,5″ (ou 2,5″) SATA III. Le TS-262 embarque 4 Go de RAM (non extensible) ainsi que 4 Go de mémoire flash pour installer l’OS.

On trouve aussi sur ce modèle deux emplacements M.2. NVMe (2280) compatible PCI Express 3.0 1x pour installer des SSD M.2. Un emplacement PCI Express 3.0 2x est aussi présent pour installer une carte d’extension, comme par exemple une carte réseau 2,5 Gbps, 5 Gbps ou 10 Gbps.

On termine le tour du propriétaire avec un port réseau Ethernet à 2,5 Gbps, deux ports USB 2.0 ainsi que deux ports USB qui répondent à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). Un port HDMI 2.1 est aussi de la partie pour connecter directement le NAS à un téléviseur ou un moniteur. A noter qu’une télécommande infrarouge (RM-IR004) est disponible en option (18€). Pour information, le TS-262 mesure 168 × 105 × 226 mm et pèse 1,55 kilos.

QNAP TS-462

Passons maintenant au TS-462. C’est un NAS qui offre quatre baies de stockage. L’appareil dispose d’origine de 2 Go de RAM DDR4 mais celle-ci est extensible jusqu’à 16 Go (2 x 8 Go) en fonction de vos besoins.

Le TS-462 intégre 4 Go de mémoire flash pour installer l’OS et d’autres applications. Comme sur le TS-262, deux emplacements pour SSD M.2. NVMe PCI Express 3.0 1x sont disponibles ainsi qu’un emplacement PCI Express 3.0 2x pour une carte d’extension (ex : carte réseau 2,5 Gbps, 5 Gbps ou 10 Gbps).

Au niveau de la connetique, le TS-462 propose : un port réseau Ethernet à 2,5 Gbps, un port HDMI 2.1, deux ports USB 2.0 ainsi que deux ports USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). La télécommande est aussi en option. Pour information, le TS-462 mesure 168 × 170 × 226 mm et pèse 2,26 kilos.

Ces deux nouveaux NAS seront disponibles prochainement dans le commerce à un prix de vente qui n’a pas été communiqué officiellement pour le moment. Néanmoins, on peut déjà dégoter le TS-462 au prix de 599,95€ chez LDLC.