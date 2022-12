Un nouveau disque dur Canvio Basics chez Toshiba avec 1 à 4 To de stockage

Toshiba prévoit de mettre sur le marché un nouveau disque dur portable dans sa gamme Canvio Basics. L’appareil offrira une capacité de stockage plus importante que les modèles actuels tout en conservant des dimensions réduites.

Le Canvio Basics est un disque dur portable au format 2,5 pouces. Son boîtier est de couleur noire avec finition mate.

Il ne requiert pas d’alimentation puisque le HDD est alimenté directement via son port USB. D’alleurs, le nouveau Canvio Basics exploite une interface USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)

Mensurations

Canvio Basics 1 et 2 To : 78 x 109 x 14 mm, 149 grammes

78 x 109 x 14 mm, 149 grammes Canvio Basics 4 To : 78 x 109 x 19,5 mm, 127,5 grammes

Trois capacités sont annoncées : 1 To, 2 To et 4 To. Pour l’instant les tarifs ne sont pas connus. On sait simplement que le disque dur sera couvert par une garantie de deux ans et qu’il arrivera en magasin au début de l’année 2023.