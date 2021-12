Recalbox 8.0 est disponible avec pas mal de nouveautés (maj)

Au fil du temps, Recalbox, le système d’exploitation dédié à l’émulation retrogaming, ne cesse d’évoluer et de s’améliorer afin de supporter de nouvelles machines. La dernière mise à jour en date, Recalbox 8.0, a été officialisée en fin de semaine dernière.

La bonne nouvelle c’est que ce nouvel opus prend désormais en charge la console Sega Saturn sur les Raspberry Pi 4. Il est donc possible d’émuler facilement la Saturn et de jouer aux jeux de la mythique plateforme de Sega.

Recalbox 8.0 est aussi en mesure d’émuler la Playstation 2. Mais attention cette fois ci il faudra utiliser un PC et non un simple Raspberry Pi vu la puissance requise pour émuler la PS2.

A noter également le support du nouveau Raspberry Pi Zero 2 W par Recalbox 8.0. Grâce à cette nouvelle solution, il est maintenant possible de se confectionner à moindre coût une machine rétrograming très compacte, ou même de l’installer dans un boîtier GPI Case (qui ressemble à une Game Boy) comme on l’avait fait dans cet article.

Recalbox 8.0 apporte aussi une nouvelle fonctionnalité, le support d’un nouveau module : le Recalbox RGB Dual. C’est une carte d’extension à connecter directement aux ports GPIO des Raspberry Pi 3, 4, et 400. Une fois que c’est fait l’utilisateur a désormais accès à deux nouvelles sorties vidéo : une prise Péritel et une prise VGA.

Grâce à ce module, les fans de rétrogaming vont pouvoir connecter facilement leur Raspberry Pi à un téléviseur CRT et profiter d’une qualité d’affichage très proche des consoles d’origine.

La team Recalbox proposera prochainement un Kickstarter pour lancer ce projet. Cette actualité sera mise à jour dès que le Kickstarter sera lancé. En attendant, vous trouverez plus d’infos sur le site de Recalbox.

(Actualité publiée le 6 décembre)

MAJ le le 09/12/2021 : Comme prévu le projet a été lancé sur Kickstarter. Et apparemment ça démarre sur les chapeaux de roue puisque les objectifs que s’était fixé Recalbox ont été atteints rès rapidement. A l’heure de mettre à jour cette news, plus de 24.000€ ont déjà été récoltés sur les 4.200€ nécessaires au lancement du projet, soit six fois plus que prévu.

Les premiers exemplaires du Recalbox RGB Dual seront livrés aux contributeurs du Kickstarter à partir du mois de février.