Retrogaming : le jeu Super Mario Bros 3 atteint un prix de 156.000 dollars lors d’une vente aux enchères

Le retrogaming a décidément le vent en poupe. Et on peut constater depuis quelques temps que de plus en plus de fanatiques fortunés n’hésitent pas à dépenser des sommes colossales pour acquérir la pièce manquante à leur collection.

Cet été on avait déjà pu découvrir un exemplaire scellé du mythique jeu Super Mario Bros trouver preneur à au prix de 114.000 dollars lors d’une vente aux enchères. Un tarif très élevé qui faisait de Super Mario Bros le jeu vidéo le plus cher de tous les temps.

Cette fois ci, c’est l’excellent Super Mario Bros 3, toujours sur Nintendo NES, qui fait parler de lui en atteignant un prix de vente record de 156.000 dollars lors d’une vente aux enchères organisée par le site Heritage Auctions.

Encore sous scéllophane, je jeu a initialement été mis en vente au prix de 62.500 dollars mais très vite une vingtaine d’enchérisseurs se sont manifestés et les enchères ont grimpé jusqu’à atteindre 156.000 dollars soit environ 131.000 euros.