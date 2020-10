Rumeur du jour : un iPhone 13 avec 1 To de stockage !

Si l’on en croit les rumeurs du moment, la prochaine génération d’iPhone – qui sera très probablement l’iPhone 13 – devrait offrir une capacité de stockage bien plus importante que les modèles actuels.

En effet, si sur les terminaux Apple la capacité maximale est actuellement de 512 Go, apparemment cela ne devrait plus être le cas l’an prochain puisque la firme de Cupertino pourrait proposer un modèle de 1 To d’après Jon Prosser sur Twitter, habituellement bien informé.

hope y’all are ready for 1TB iphones — Jon Prosser (@jon_prosser) 28 octobre 2020

Une capacité de stockage plus importante qui devrait être plutôt bien venue et qui devrait permettre de stocker un peu plus grand nombre de données. Et à l’heure actuelle où la prise de photos et surtout l’enregistrement de vidéos en 4K occupent une place de plus en plus importante, le doublement de la capacité de stockage devrait intéresser de nombreux utilisateurs.

Surtout que l’enregistrement de vidéos en 8K commence à se profiler à l’horizon chez plusieurs constructeurs et Apple ne devrait pas y échapper l’an prochain, toujours d’après les rumeurs…