Rumeurs : les Ryzen 4000 seraient prévus l’année prochaine ?

D’après les rumeurs qui circulent sur le web, AMD aurait déjà dans ses cartons une nouvelle gamme de processeurs : les Ryzen 4000 qui succéderaient à la gamme 3000 présentée cet été. Prévus pour la fin de l’année prochaine, les Ryzen 4000 seraient basés sur l’architecture Zen 3 et exploiteraient une gravure de 7nm+ dont le principal avantage serait d’augmenter la densité moyenne de transistors.

Les rumeurs font non seulement état des futurs processeurs AMD Ryzen 4000 mais aussi du futur chipset AMD X670 qui pourrait succéder à l’actuel chipset X570. Si l’on en croit les informations : le chipset X670 conserverait toujours le socket AM4 et offrirait de nouvelles perspectives dans le domaine du stockage.

Il serait notamment question d’un support plus étendu de la norme PCI Express 4.0 (utilisée par les derniers SSD M.2. NVMe) afin d’offrir de meilleures performances (I/O) pour les SSD. Mais aussi le support d’un plus grand nombre de ports M.2., SATA et USB 3.2.

Pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. On devrait en savoir plus dans le courant de l’année prochaine concernant les Ryzen 4000 et les chipsets X600.