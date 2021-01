Soldes : 969€ le PC portable HP 15-dc1031nf pour gamers

Le HP 15-dc1031nf est un PC portable à destination des gamers. La machine embarque un processeur Intel Core i7 8750H cadencé à 2.2 GHz, 8 Go de RAM DDR4, un SSD M.2. NVMe de 256 Go couplé à un disque dur d’une capacité de 1 To.

La partie affichage est quant à elle assurée par un écran 15″ Full HD (1920 x 1080) qui dispose d’une dalle IPS et par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 dotée de 6 Go de mémoire GDDR6.

L’ensemble est bradé au prix de 999€ sur CDiscount à l’occasion des soldes. Mais il est possible de réduire encore un peu le prix grâce au code promo “30SOLDES” dont on parlait tout à l’heure.

Du coup, en mentionnant ce code au moment de régler vos achats vous obtiendrez 30€ de remise supplémentaire soit un prix final de 969€ pour ce petit bolide qui vous permettra de jouer à pas mal de jeux récents.

– HP 15-dc1031nf à 969,99€ sur CDiscount (via le code “30SOLDES”)

– Voir toutes les soldes de Bhmag