Les soldes d’hiver 2021 débutent ce mercredi dès 8 heures

En règle générale, les soldes d’hiver débutent chaque année au tout début du mois de janvier. Mais cette année, COVID oblige, les soldes ont été décalées un peu en passant du 6 au 20 janvier 2021.La situation sanitaire actuelle a contraint le gouvernement a publié un arrêté au journal officiel en décembre dernier afin de reporter l’événement de quelques jours.

En ce début d’année 2021, les soldes d’hiver auront donc lieu du mercredi 20 janvier et s’étendront jusqu’au mardi 16 février 2021. Soit quatre semaines de soldes durant lesquelles les consommateurs tenteront de faire de bonnes affaires ; et les commerçants tenteront pour leur part de compenser les pertes de chiffres d’affaires liées aux confinements et au couvre feu, et le manque à gagner causée d’une manière générale par la pandémie de coronavirus qui sévit depuis de nombreux mois.

Fidèle à son habitude, Bhmag répondra présent durant les soldes et vous aidera à dénicher les meilleures affaires disponibles dans les domaines informatique et high tech. Les trouvailles les plus intéressantes seront publiées au fil des jours au sein nos traditionnels bons plans.

Les soldes débutent ce mercredi 20 janvier dès 8 heures du matin.