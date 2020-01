Soldes : le SSD Crucial MX500 de 500 Go est à 61€ !

A l’occasion des soldes d’hiver 2020, le SSD Crucial MX500 de 500 Go s’affiche aujourd’hui au prix de 61,89€ sur Amazon.fr. Pour rappel, ce disque exploite un contrôleur Silicon Motion SM2258 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 64 couches. Ses débits atteignent 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture, et jusqu’à 95.000 iOPS et 90.000 iOPS en lecture/écriture 4k aléatoires.

– Crucial MX500 de 500 Go à 61,89€ sur Amazon.fr

Pour rappel, un test du Crucial MX500 de 500 Go est dispo sur cette page de Bhmag.

