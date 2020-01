Soldes : les SSD Kingston A400 de 120, 240, 480 et 960 Go à partir de 19€ !

Besoin d’un SSD ? Mais pas envie de dépenser une fortune ? Voilà un SSD d’entrée de gamme, le Kingston A400, qu’il est possible de dégoter à très bon prix en cette période de soldes.

Le Kingston A400 est un SSD qui embarque un contrôleur Phison S11 et de la mémoire NAND Flash TLC 15 nm d’origine Toshiba. En terme de performances, il offre des débits de 500 Mo/s en lecture et 350 Mo/s en écriture. C’est plus faible que les bolides de la concurrence, mais les prix ne sont pas les mêmes non plus. En effet, les tarifs varient de 19 à 84€ en fonction de modèles :

– le SSD Kingston A400 de 120 Go à 19,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Kingston A400 de 240 Go à 31,80€ sur Amazon.fr

– le SSD Kingston A400 de 480 Go à 49,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Kingston A400 de 960 Go à 84,99€ sur Amazon.fr