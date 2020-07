Soldes : l’iPhone XR rouge de 64 Go à 564€ sur RueDuCommerce

A l’occasion des soldes d’été, il est possible de dégoter l’iPhone XR rouge de 64 Go au tarif de 564,30€ sur le site RueDuCommerce ce qui est un bon prix pour ce smartphone qui se veut une version abordable des iPhone XS et XS Max d’Apple.

Pour rappel, l’iPhone XR offre les caractéristiques suivantes : processeur A12 Bionic, écran LCD de 6,1 pouces capable d’afficher 1792 x 828 pixels à 326 ppp. Pour les photos on a droit à un capteur de 12 MP à l’arrière et d’un capteur de 7 MP à l’avant.

– iPhone XR 64 Go rouge à 564,30€ sur RDC

