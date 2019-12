Sortie des drivers GeForce 441.66 WHQL !

Une nouvelle fournée des drivers NVIDIA GeForce vient de sortir. Les nouveaux pilotes portent le numéro de version 441.66 WHQL. Ils sont optimisés pour le jeu MechWarrior 5: Mercenaries et ils supportent deux nouveaux moniteurs G-Sync compatible : le MSi MAG251RX et le Viewsonic XG270.

Les drivers Geforce 441.66 WHQL apportent aussi plusieurs correctifs :

– [Resolve]: The application may crash during timeline playback when using Blackmagic RAW CODEC media.

– [Forza Motorsport 7]: Game starts to stutter after racing a few laps

– [Fallout 76][G-SYNC]: The game frame rate drops with G-SYNC enabled.

– [GeForce GTX 1080 Ti]: There is no 5.1 or 7.1 surround sound option in the Windows Sound Properties.

– [GeForce GTX 1060 6GB][NVIDIA Control Panel]:The NVIDIA Control Panel reports an incorrect GPU framebuffer size.

Les drivers GeForce 441.66 WHQL sont téléchargeables soit depuis le site du fabricant soit via ces liens de notre section téléchargement :

– Drivers 441.66 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 441.66 WHQL pour Windows 10 (64-bit)