Sony arrête la fabrication de platines-enregistreurs Blu-ray

Sony a décidé de mettre un terme à la fabrication de platines-enregistreurs Blu-ray. L’annonce intervient quasiment un an après l’arrêt ds médias BD-R.

Lecteurs et graveurs
par Sebastien 0

La fime Sony a décidé de mettre un terme à la fabrication de platines-enregistreurs Blu-ray. L’annonce intervient quasiment un an après la décision de Sony de stopper la fabrication de médias BD-R enregistrables et BD-RE réenregistrables.

L’annonce concerne essentiellement le marché japonais où de telles platines étaient encore en cours de commercialisation. Le fabricant annonce qu’à partir de février 2026 ses dernières platines cesseront d’être livrées. Sont concernés les modèles : BDZ-ZW1900 (lancé en 2024) ainsi que les modèles BDZ-FBT4200, FBT2200 et FBW2200, (disponibles depuis 2023).

Sony arrête la fabrication de platines-enregistreurs Blu-ray
Sony BDZ-ZW1900

Que les amateurs de films Blu-ray se rassurent : les lecteurs Blu-ray et Blu-ray Ultra HD de Sony continuent, eux, d’être commercialisés. Il sera donc toujours possible de regarder dans son salon un film (DVD,  Blu-ray ou Blu-ray UHD) sur un lecteur conçu par Sony.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20502 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger WinRAR 7.20 en français (64-bit)

Sebastien

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.46

Télécharger CCleaner 7.04.1172

Opera One 127.0.5778.14

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes…

Sebastien

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

La saison 1 de la série Fallout est disponible gratuitement sur…

Bon Plan : Rakuten vous offre 25€ de réduction ce dimanche

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger WinRAR 7.20 en français (64-bit)

Sebastien

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.46

Télécharger CCleaner 7.04.1172

Opera One 127.0.5778.14

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes…

Sebastien

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

La saison 1 de la série Fallout est disponible gratuitement sur…

Bon Plan : Rakuten vous offre 25€ de réduction ce dimanche