Sony arrête la fabrication de platines-enregistreurs Blu-ray

Sony a décidé de mettre un terme à la fabrication de platines-enregistreurs Blu-ray. L’annonce intervient quasiment un an après l’arrêt ds médias BD-R.

L’annonce concerne essentiellement le marché japonais où de telles platines étaient encore en cours de commercialisation. Le fabricant annonce qu’à partir de février 2026 ses dernières platines cesseront d’être livrées. Sont concernés les modèles : BDZ-ZW1900 (lancé en 2024) ainsi que les modèles BDZ-FBT4200, FBT2200 et FBW2200, (disponibles depuis 2023).

Que les amateurs de films Blu-ray se rassurent : les lecteurs Blu-ray et Blu-ray Ultra HD de Sony continuent, eux, d’être commercialisés. Il sera donc toujours possible de regarder dans son salon un film (DVD, Blu-ray ou Blu-ray UHD) sur un lecteur conçu par Sony.