Les NAS ASUSTOR supportent les disques durs Seagate de 24 To

Le fabricant ASUSTOR, bien connu pour sa gamme de NAS, vient d’amnoncer la prise en charge des disques durs de 24 To du constructeur Seagatate. Plusieurs de NAS de marque ASUSTOR sont désormais compatibles avec les disques durs Seagate IronWolf Pro de 24 To et Seagate EXOS X24 de 24 To.

L’utilisation des disques durs de 24 To de Seagate en conjonction avec les plus grands périphériques NAS ASUSTOR signifie que certains périphériques NAS ASUSTOR peuvent prendre en charge jusqu’à un peu moins de 400 To. Les disques de 24 To prennent également en charge la fonctionnalité MyArchive d’ASUSTOR. L’utilisation de disques durs de 24 To facilite le processus de sauvegarde avec MyArchive en utilisant moins de disques. Cela facilite les sauvegardes 3-2-1 sécurisées et fournit autant de stockage d’archives que nécessaire. Besoin d’encore plus d’espace ? Utilisez le Xpanstor 4, l’une des seules unités d’extension dotées d’une interface USB 10 Gbit/s. Il prend également en charge la technologie de sauvegarde à froid MyArchive, même sur les appareils NAS qui ne prennent pas en charge les disques durs.

Comme l’indique le site du constructeur : les modèles suivants sont compatibles : AS71R, AS71, AS52/53, AS540, AS66, AS54, AS11, AS11TL, AS33, AS65 et AS67.

Pour information, les disques durs IronWolf Pro 24 To et EXOS X24 24 To de Seagate sont disponibles dans le commerce depuis quelques semaines. Ils coûtent respectivement 690€ et 604€.