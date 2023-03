Déjà disponible depuis un bail sur consoles, le jeu The Last of Us Part 1 arrivera prochainement sur PC.

The Last of Us Part 1 arrive à la fin du mois sur PC, quelle config pour le faire tourner ?

Déjà disponible depuis un bail sur consoles, le jeu The Last of Us Part 1 arrivera prochainement sur PC. En effet, après la version PS3 sortie en 2013 et le remake PS5 sorti en 2022, la version PC sera disponible sur les ordinateurs à partir du 28 mars 2023 via les platerformes Steam et Epic Games Store.

L’éditeur vient de publier ici la configuration requise pour profiter du jeu. Ou plutôt devrais-je dire les configurations requises puisqu’en fonction de la définition et du niveau de détail souhaité une configuration plus ou moins musclée sera nécessaire pour tirer pleinement profit du jeu.

Config minimale (720p @ 30 fps, paramètres low)

Processeur : Intel Core i7-4770K ou AMD Ryzen 3 1500X

Intel Core i7-4770K ou AMD Ryzen 3 1500X Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 470 / RX 6500 XT avec 4 Go de mémoire

NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 470 / RX 6500 XT avec 4 Go de mémoire Système d’exploitation : Windows 10 64-bit ou supérieur

Windows 10 64-bit ou supérieur Stockage : SSD de 100 Go

Config recommandée (1080p @ 60 fps, paramètres high)

Processeur : Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600X Mémoire : 16 Go de RAM

16 Go de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER / RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700 XT / RX 6600 XT avec 8 Go de mémoire

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER / RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700 XT / RX 6600 XT avec 8 Go de mémoire Mémoire : 16 Go de RAM

16 Go de RAM Système d’exploitation : Windows 10 64-bit ou supérieur

Windows 10 64-bit ou supérieur Stockage : SSD de 100 Go

Config performante (1440p @ 60 fps, paramètres high)

Processeur : Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 5 5600X Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ou AMD Radeon RX 6750 XT

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ou AMD Radeon RX 6750 XT Mémoire : 32 Go de RAM

32 Go de RAM Système d’exploitation : Windows 10 64-bit ou supérieur

Windows 10 64-bit ou supérieur Stockage : SSD de 100 Go

Config Ultra (2160p @ 60 fps, paramètres ultra)

Processeur : Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 9 5900X Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XT

NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XT Mémoire : 32 Go de RAM

32 Go de RAM Système d’exploitation : Windows 10 64-bit ou supérieur

Windows 10 64-bit ou supérieur Stockage : SSD de 100 Go

Rappel : comme on l’a vu dans cette actualité récente le fabricant AMD offre The Last of Us Part 1 en bundle lors de l’achat de certaines cartes graphiques Radeon RX 7000 ou 6000 Series.