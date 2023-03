Lancés officiellement le 7 septembre 2022, les iPhone 14 et les iPhone 14 Plus annonce l’arrivée d’un nouveau coloris pour ces deux modèles de smartphones.

Apple présente une version jaune des iPhone 14 et iPhone 14 Plus

Lancés officiellement le 7 septembre 2022, les iPhone 14 et les iPhone 14 Plus ont été commercialisés quelques jours plus tard en cinq coloris : bleu, mauve, noir, beige et rouge. Aujourd’hui, quasiment 6 mois plus tard jour pour jour, la firme de Cupertino annonce l’arrivée d’un nouveau coloris pour ces deux modèles de smartphones.

Désormais : les iPhone 14 et 14 Plus sont donc proposés également en version jaune canari afin de satisfaire aux fans de la marque qui aime cette couleur. A noter que les iPhone 14 Pro et Pro Max n’ont pas droit à ce nouveau coloris et restent avec leurs couleurs d’origine (violet, or, argent et noir).

Les iPhone 14 et 14 Plus de couleur jaune seront proposés en précommande à partir du vendredi 10 mars tandis que la disponibilité effective est prévue pour le 14 mars. Les prix restent identiques.