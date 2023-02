Transcend MTE400S : un SSD M.2 NVMe au format 2242

Transcend présente aujourd’hui le MTE400S. C’est un SSD M.2 NVMe à destination des OEM. Grâce à son format 2242 ce SSD est amené à équipé des mini PC et des appareils multimédia de toutes sortes.

Sur le plan technique, le MTE400S dispose d’une interface PCI Express 3.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D couplée à un contrôleur Phison.

Le SSD est décliné en trois capacités : 256 Go, 512 Go et 1 To. En terme de performances, on peut espérer atteindre au mieux jusqu’à 2.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.700 Mo/s en écriture.

Les SSD MTE400S de 256 Go, 512 Go et 1 To sont annoncés avec une endurance de 100 TBW, 200 TBW et 400 TBW.