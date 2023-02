Vous possédez un SSD Samsung 980 Pro ? Mettez rapidement à jour son firmware

Attention : si vous possédez un SSD M.2. NVMe Samsung 980 Pro, il est vivement recommandé de rapidement mettre à jour le firmware de votre SSD. En effet, un bug a été découvert dans le firmware du Samsung 980 Pro par Puget Systems. Le bug provoque des erreurs et peut même aller jusqu’à bloquer le SSD en lecture seule. Il n’est alors plus possible d’écrire la moindre donnée sur le SSD.

La version 2 To du Samsung 980 Pro semble particulièrement touché par les problèmes. Mais rien ne dit que les autres capacités ne seraient pas impactées elles aussi. Dans le doute, il est donc recommandé de mettre à jour votre SSD quelle que soit sa capactié de stockage.

Le firmware impacté porte le numéro de version 3B2QGXA7. Si votre SSD fonctionne avec cette révision, ne tardez pas à installer la dernière version 5B2QGXA7 qui corrige ce souci. A noter que les SSD avec le firmware 4B2QGXA7 ne semblent pas concernés.

Comment mettre à jour le Samsung 980 Pro ?

L’opération est on ne peut plus simple. Il suffit de suivre la procédure ci-dessous.

Pensez toutefois à faire une sauvegarde des données présentes sur le SSD afin de vous prémunir de tout éventuel problème en cas de soucis durant la mise à jour.