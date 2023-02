Un portage de Zelda: A Link to the Past est disponible sur le net

Le jeu Zelda: A Link to the Past est sorti sur Super Nintendo au début des années 90. Si on en parle à nouveau aujourd’hui c’est pour une bonne raison.

Le jeu Zelda: A Link to the Past est sorti sur Super Nintendo au début des années 90. Le jeu s’est vendu à plus de 4,7 millions d’exemplaires à travers le monde. Si on en parle à nouveau aujourd’hui c’est pour une bonne raison : des fans se sont attelés à réaliser un portage complet du jeu, qui peut maintenant tourner sur n’importe quelle plateforme du marché (PC, MAC, etc..)

Après un travail acharné de rétro-ingénierie et de programmation en C, et après l’écriture de plus de 80.000 lignes de codes : le portage du jeu est maintenant terminé. Cerise sur le gâteau, le célèbre jeu Zelda supporte désormais les Pixels Shaders et supportent les écrans modernes aux formats 16:9 et 16:10.

Le projet et les explications pour l’installer sont disponibles sur GitHub pour le moment. Reste à voir si ce projet restera en ligne longtemps ou s’il sera mis hors ligne par Nintendo et son armée d’avocats.

Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’un portage d’un jeu culte de Nintendo est réalisé. On se rappelle par exemple que Mario 64 avait eu droit à un portage il y a quelques années mais que celui-ci n’avait pas fait long feu face aux poursuites engagées par Nintendo.