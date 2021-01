Trois clés usb compactes chez Silicon Power pour partir en balade

Le fabricant taïwanais Silicon Power présente aujourd’hui trois nouvelles clés usb qui ont pour principale particularité d’être très compactes. Petites, elles pourront être facilement glissées dans une poche ou dans un sac afin d’être transportées avec soi lors de déplacements ou de voyages. Les nouvelles clés portent le nom de Mobile C20, Mobile C21 et Mobile C30. Elles viennent compléter la gamme “Mobile” du constructeur qui propose déjà plusieurs modèles dans cette série (voici ici et là par exemple).

Mobile C20

La Mobile C20 mesure 26,7 x 18,6 x 5,4 mm et pèse 2,6 grammes. Elle est dotée d’une coque composée de métal et de plastique de couleur gris et noir qui lui permet d’être waterproof. La Mobile C20 dispose d’une connecteur USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen1. Le fabricant propose sa clé en quatre capacités : 16 Go, 32 Go, 64 Go et 128 Go. Elle est garantie cinq ans.

Mobile C21

La Mobile C21 est assez similaire à la Mobile C20. Elle dispose d’ailleurs des mêmes mensurations (26,7 x 18,6 x 5,4 mm pour 2,5 grammes) mais se différencie au niveau du coloris (gris/orange au lieu de gris/noir) et par la présence d’une double connectique. La Mobile C21 propose en effet un port USB C d’un côté mais dispose aussi d’un port USB A à l’autre extrémité afin de permettre à l’utilisateur d’employer la clé avec n’importe quelle machine du marché (PC, MAC, smartphone, tablette, ou autres…) et ce qu’elle soit récente ou plus ancienne. Les mêmes capacités sont disponibles pour la Mobile C21, à savoir : 16 Go, 32 Go, 64 Go et 128 Go. La garantie est également de cinq ans.

Mobile C30

Enfin, voici la Mobile C30, c’est une clé usb un poil plus grande et plus lourde que les deux précédentes. Elle mesure 54,2 mm x 20 mm x 12,1 mm et pèse 6,3 grammes. La Mobile C30 est équipée d’une connectique USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen1. Son connecteur USB C est protégé par un capuchon rotatif à 360°. La clé dispose d’une coque en plastique de couleur noire. A noter qu’elle est capable de résister à l’eau d’après le fabricant. La Mobile C30 est déclinée en quatre capacités de stockage : 16 Go, 32 Go, 64 Go et 128 Go et elle est garantie 5 ans.

La disponibilité et les tarifs des différentes clés ne sont pas connus pour le moment.