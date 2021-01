Un nouvel écran 27″ WQHD chez IIyama : le G2740QSU-B1

IIyama continue d’étoffer sa gamme de moniteurs gaming. Après les trois modèles G-Master “Red Eagle” dévoilés au début du mois, le fabricant annonce à présent l’arrivée du G-Master G2740QSU-B1 au sein de sa gamme “Black Hawk”.

Le G2740QSU-B1 offre une diagonale de 27 pouces au ratio 16:9. Il est doté d’une dalle IPS capable d’afficher une résolution WQHD de 2.560 x 1.440 pixels (contre 1920 x 1080 pour les écrans Full HD). L’écran propose un temps de réponse de 1 ms, une luminosité de 250 cd/m², un taux de contraste de 1000:1, le tout avec des angles de vision de 178°/178°.

Sa dalle est équipée des fonctions “Flicker free” (pour réduire les scintillements) et “Blue Light” (pour limiter la lumière bleue). Cela devrait avoir une incidence sur le confort des utilisateurs et limiter la fatigue visuelle. A noter aussi le support de la technologie AMD FreeSync et le support d’une fréquence de rafraîchissement variable comprise entre 48 et 75 Hz.

Au niveau de sa connectique, le G2740QSU-B1 propose une prise HDMI, un DisplayPort et une prise jack pour le casque. Des hauts parleurs (2 x 2 Watts) sont également présents ainsi que deux ports USB.

Le moniteur 27″ G-Master G2740QSU-B1 n’est pas encore disponible dans le commerce, mais il est déjà référencé sur LDLC où il coûte pas moins de 279,95€. La boutique annonce une disponibilité pour début février.