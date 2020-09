Une nouvelle gamme de micro SDXC endurante chez Silicon Power

Afin d’équiper les caméras de video-surveillance qui requièrent des cartes mémoires fiables et endurantes, le fabricant Silicon Power lance une nouvelle gamme de cartes mémoires micro SDXC baptisée “Golden Series Superior”.

Les cartes mémoires “Golden” sont des modèles de classe 10 qui répondent aux normes UHS-I, U3, V30 et A1.

Concrètement, les micro SDXC de cette série sont capables de supporter un enregistrement continu et intensif de données. Le fabricant annonce qu’elles peuvent supporter des débits de 100 Mo/s en lecture et de 80 Mo/s en écriture.

Plusieurs capacités sont disponibles : 32 Go, 64 Go, 128 Go et 256 Go. Les cartes sont garanties deux ans et sont livrées avec un adaptateur SD / micro SD

Leur prix n’est pas connu pour le moment.