La version finale du système ADM 4.0 est disponible pour les NAS ASUSTOR

Disponible en version beta depuis le mois de juin, la version 4.0 du système d’exploitation ADM (Asustor Data Master) des NAS de marque ASUSTOR vient de sortir en version finale et officielle.

C’est une mise à jour majeure qui améliore principalement l’expérience utilisateur. Mais elle améliore aussi d’autres choses comme par exemple les fonctionnalités de sauvegarde ou encore la sécurité.

Le constructeur indique que les NAS ASUSTOR suivants sont compatibles avec ADM 4.0 : AS10, AS31/32, AS40, AS50/51, AS61/62, AS63/64, AS70, AS71, Nimbustor, Lockerstor, Lockerstor Pro.

Si vous possédez un NAS éligible à ADM 4.0, il suffit de se rendre sur cette page du fabricant pour télécharger la mise à jour.

Voici pour information la liste des nouveautés annoncées :

Nouvelle Interface Utilisateur

ADM 4.0 introduit une refonte de l’interface utilisateur. La toute nouvelle page de connexion prend désormais en charge les thèmes et les dispositions personnalisées qui incluent des arrangements personnalisés et des fonds d’écran personnalisés, faisant de votre NAS le vôtre. Les autres améliorations de l’interface utilisateur incluent, mais sans s’y limiter, les modes d’obscurité manuels et automatiques qui aident à la fois à améliorer l’esthétique et à augmenter la longévité lors de l’affichage d’ADM sur un écran OLED.

Fonctionnalité Améliorée

ADM 4.0 met également à niveau les fonctionnalités. ADM 4.0 a amélioré la fonctionnalité de recherche qui est plus fluide et plus pratique lors de la recherche de fichiers. Parcourez les informations sur les fichiers en temps réel et prévisualisez et lisez directement les fichiers multimédias dans l’explorateur de fichiers d’ADM. Web Center est également une nouvelle fonctionnalité qui regroupe tous les paramètres de création d’un serveur Web en un seul emplacement facile à trouver et facilite la configuration d’un site Web.



Améliorations Sous le Capot

ADM 4.0 met à jour les fonctionnalités critiques du système d’exploitation pour améliorer la facilité d’utilisation, la sécurité et les performances de votre NAS ASUSTOR. SAMBA a été mis à niveau vers la version 4.12, ce qui améliore la sécurité en corrigeant les vulnérabilités tout en améliorant les performances et l’efficacité. Il a été constaté que les performances augmentent jusqu’à 5% et le nouveau SAMBA introduit une compatibilité accrue pour les appareils macOS, en particulier lors de la sauvegarde à l’aide de Time Machine. OpenSSL a été mis à niveau pour une sécurité accrue lors du transfert de données, garantissant qu’ADM 4.0 est notre expérience la plus sécurisée et la plus rapide jamais réalisée sur un NAS ASUSTOR.