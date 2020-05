Voilà 5 moniteurs gaming compatibles 240 Hz et FreeSync Premium chez AOC

AOC sort l’artillerie lourde et dégaine pas moins de 5 nouveaux moniteurs dédiés au gaming sans sa série G2. Ils ont tous les cinq un point commun : ce sont des modèles Full HD et ils supportent le FreeSync Premium, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse 1 ms voire même 0,5 ms suivant les modèles.

Trois modèle sont incurvés : le C27G2ZU, le C27G2ZE et le C32G2ZE qui disposent d’une dalle VA tandis que les deux autres : le 24G2ZU et le 24G2ZE sont des modèles plats plus conventionnels dotés d’une dalle TN.



AOC 24G2ZE

Voilà les caractéristiques techniques des différents modèles :

A noter qu’ils disposent tous les cinq d’un châssis bord à bord ce qui permet de les positionner en multi écran et ainsi profiter d’un confort de jeu maximum. Et comme tous les écrans de la marque ils prennent tous en charge les technologies Flicker Free pour réduire le scintillement et Low Blue pour limiter les émissions de lumière bleue.

Les 5 moniteurs seront disponibles prochainement (entre mai et juillet suivant les modèles). et faudra débourser la somme de 309€ pour le 24G2ZE, 329€ pour le 24G2ZU, 319€ pour le C27G2ZE, 339€ pour le C27G2ZU et enfin 379€ pour le C32G2ZE.



AOC C32G2ZE