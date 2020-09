Vous aimez le retrogaming ? Et bien bonne nouvelle : Recalbox 7.0 sera disponible le 2 octobre, avec à la clé le support du Raspberry Pi 4

Après de longs mois d’attente et même d’impatience de la part des amateurs de retrogaming. une bonne nouvelle semble se profiler chez Recalbox… En effet, la team Recalbox vient d’annoncer sur Twitter que la version 7.0 du système Recalbox sera bientôt finalisée.

Autrement dit, cela signifie qu’après plusieurs versions betas privées, le célèbre système d’exploitation dédié à l’émulation retrogaming est aujourd’hui suffisamment stable et abouti pour qu’une version finale soit à l’ordre du jour. Une date de sortie est même annoncée : Recalbox 7.0 sera officiellement disponible le vendredi 2 octobre à 21 heures.

🔥 NEWS – RECALBOX 7.0 🔥

RDV vendredi 2 octobre dès 21h, pour la grande soirée de lancement de #Recalbox 7.0, notre système d'émulation dédié au rétrogaming le plus abouti jamais sorti. 👌😎 pic.twitter.com/Ks07gidIDt — Recalbox (@recalbox) 13 septembre 2020

Si pour le moment, la liste complète des changements et nouveautés apportés par Recalbox 7.0 n’a pas encore été dévoilée part l’équipe de développement, il ne fait aucun doute que la nouveauté majeure de Recalbox 7.0 sera le support du Raspberry Pi 4. Un support qui est attendu depuis de nombreux mois par les fans de Retrogaming.

Il faut dire que le Raspberry Pi 4 est sorti il y a plus d’un an maintenant et que de nombreuses distributions concurrentes et orientées retrogaming sont déjà compatibles depuis plusieurs mois. On pense notamment à Lakka, RetroPie ou encore Batocera. On en parlait d’ailleurs ici dans cette brève en juin dernier.

La version 7.0 de Recalbox apportera très certainement d’autres nouveautés. Parmi elles : on aura droit à coup sûr au support du dernier boîtier de RetroFlag : le NESPi4Case qui est justement compatible Pi4 et qui apporte pas mal de changements par rapport aux modèles précédents, dont le support des SSD via une vraie – fausse cartouche de jeux à insérer dans le boîtier.