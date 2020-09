NVIDIA annonce le rachat de ARM auprès de Softbank

C’est officiel : le fabricant NVIDIA vient d’annoncer le rachat de ARM pour un montant de 40 milliards de dollars. Une partie sera versée en cash et une partie sous forme d’actions. Pour rappel, ARM avait été rachetée en 2016 par le groupe Softbank pour un montant de 30 milliards de dollars. Désormais, ARM fera donc partie de l’escarcelle du constructeur NVIDIA.

Pour rappel, l’architecture ARM est utilisée au sein de nombreux produits high tech que des smartphones, des tablettes, etc.. Et on trouve la technologie ARM utilisée aussi bien dans des produits estampillés Samsung que des produits Apple, Qualcomm, Nvidia et bien d’autres…