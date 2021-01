8BitDo Arcade Stick : transformez votre PC en borne d’arcade !

La marque 8BitDo s’est fait connaître depuis longtemps pour ses produits au look assurément rétro. Aujourd’hui, le fabricant continue sur sa lancée et propose le 8Bitdo Arcade Stick : une manette compatible à la fois avec les PC, les Raspberry Pi et la Nintendo Switch.

Vous l’aurez compris (vu son nom et vu la photo ci-dessous) on a affaire ici à un stick arcade. Le dispositif plaira aux utilisateurs nostalgiques qui se rappelleront le bon vieux temps où les salles d’arcade étaient encore légion et où on prenait un malin plaisir à déglinguer ses ennemis dans Metal Slug ou à combattre une tripotée d’adversaires dans Street Fighter II.

Petite touche nostalgique supplémentaire : l’Arcade Stick de 8BitDo n’est pas sans rappeler le stick arcade NES Advantage qui a existé au siècle dernier sur la Nintendo NES. Les coloris utilisés entre les deux appareils sont en effet assez similaires, et c’est un choix totalement assumé par 8BitDo qui n’hésite pas à s’inspirer très largement des accessoires gaming anciens.

L’Arcade Stick de 8BitDo se veut plus moderne. Il peut être utilisé sur PC, Raspberry Pi ou Nintendo Switch soit en mode filaire via un câble USB C soit en mode sans fil via une connexion Bluetooth 4.0 ou 2,4 GHz. L’appareil intègre une batterie de 1.000 mAh afin de fonctionner de façon autonome. Le fabricant annonce une autonomie de 40 heures en connexion 2,4 GHz contre 30 heures en Bluetooth.

Le stick arcade dispose d’un joystick de couleur noire et de huit boutons de couleur rouge qui correspondent aux traditionnels boutons A, B, X, Y, R1, R2, L1 et L2. La manette propose également d’autres fonctions comme par exemple la possibilité d’activer un mode Turbo. A noter aussi la présence de boutons P1 et P2 permettant de créer des macros à l’aide du programme 8BitDo Ultimate Software.

L’Arcade Stick de 8BitDo est déjà disponible en France. Il est par exemple référencé au prix de 94,28€ sur Amazon.fr ce qui semble tout de même assez élevé pour un stick, même si effectivement il semble proposer des fonctionnalités intéressantes.