AGON by AOC dégaine pas moins de 8 nouveaux écrans gaming !

Fraîchement annoncée, la nouvelle marque AGON by AOC du constructeur AOC propose toute une panoplie de nouveaux moniteurs à destination des joueurs. Le panel est assez large afin de permettre à tout à chacun de s’équiper en fonction de son budget et de ses besoins. Pas moins de huit modèles sont en approche !

Le constructeur dévoile ainsi la gamme d’écrans G3 composée de cinq modèles : le CU34G3S, le CQ32G3SU, le CQ27G3SU, le C32G3AE et le C27G3U. Ils ont tous les cinq en commun l’utilisation d’une dalle VA incurvée dont le rayon de courbure atteint 1000R. Ils suportent tous les cinq une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et ils offrent un temps de réponse de 1 ms.

Voilà le détail et les caractéristiques de chaque modèle :

CU34G3S : Ce modèle offre une diagonale de 34 pouces au format d’affichage 21:9. L’écran supporte une définition WQHD de 3.440 x 1.440 pixels. Son pied ergonomique permet de régler l’inclinaison, la rotation et la hauteur de l’écran. Le CU34G3S supporte les technologies FreeSync Premium, Low Blue Light et Flicker Free. On trouve sur ce modèle des haut-parleurs (2 x 5 Watts). Le CU34GS3S est annoncé au tarif de 679€.

CQ32G3SU et CQ27G3SU. Il s’agit cette fois de moniteurs de 31,5″ et 27″ qui supportent une définition QHD de 2.560 x 1.440 au format 16:9. Ils prennent en charge les technologies FreeSync Premium, Low Blue Light et Flicker Free. Des enceintes (2 x 2 W et 2 x 5 W) sont également de la partie. Les CQ32G3SU et CQ27G3SU sont annoncés à respectivement 449€ et 399€.

C32G3AE et C27G3U. Ces deux moniteurs supportent une définition Full HD de 1.920 x 1.080 pixels. Ils offrent respectivement une diagonale de 31,5 pouces et 27 pouces. Et comme les modèles précédents, ils supportent les technologies FreeSync Premium, Low Blue Light et Flicker Free. Le C32G3AE est équipé d’un pied standard avec réglage de l’inclinaison et de deux haut-parleurs de 5 W ; le C27G3U dispose d’un pied ergonomique avec réglage de la hauteur et d’enceintes 2 x 3 W. Le C32G3AE est annoncé au tarif de 349€ tandis que le C27G3U est annoncé à 329€.

Parallèlement aux moniteurs G3 cités précédemment, AGON by AOC a présenté aussi deux moniteurs très haut de gamme : les AG493UCX2 et AG493QCX qui disposent tous les deux d’une dalle 49″ incurvée (1800R) au format 32:9. Ils sont compatibles HDR400.

Au niveau de la connectique, les deux moniteurs disposent de 2 ports HDMI 2.0 et 2 DisplayPort 1.2. Ils intègrent un hub avec 3 ports USB et des enceintes 2 x 5 Watts. Ils supportent les technologies FreeSync Premium Pro, Low Blue Light et Flicker Free. Ils sont compatibles G-Sync.

Ces écrans plutôt imposants se différencient par la définition qu’ils supportent :

AG493UCX2 : ce modèle support une définition DQHD de 5.120 x 1.440 pixels ce qui représente la même surface d’affichage que deux 27″ QHD. L’appareil sera commercialisé en septembre au tarif de 1.199€.

AG493QCX : cette fois ci l’écran supporte une définition DFHD de 3.840 x 1.080 pixels ce qui équivaut à deux 27’’ Full HD placés côte à côte. Le AG493QCX sera disponible à la rentrée pour 949€.

Et pour finir le constructeur a également annoncé l’arrivée du AGON PRO AG254FG : un écran 24″ Full HD (1920 x 1080 pixels) destiné principalement aux pro gamers. Il faut dire que l’engin dispose de caractéristiques assez impressionnantes : il supporte une fréquence de rafraîchissement de 360 Hz tout en offrant un temps de réponse de 1 ms. A noter également la compatibilité Nvidia G-Sync et la compatibilité NVIDIA Reflex.

L’AGON PRO AG254FG est équipé d’une visière antireflets ce qui permet dixit le fabricant “d’améliorer la lisibilité dans les environnements très éclairés comme les scènes des tournois”. La face arrière dispose d’un éclairage AGON Light FX RGB avec 14 modes préprogrammés personnalisables via le logiciel AOC G-Menu.

L’AG254FG embarque une dalle IPS. Il offre des angles de vision de 178° / 178° et il est certifié HDR400. Son pied ajustable permet de régler l’écran aux petits oignons (hauteur, rotation, pivot à 90°).

Au niveau de l’équipement, on trouve au dos de l’appareil un hub avec 4 port USB, tandis qu’une paire d’enceintes (2 x 5 Watts avec support du son DTS) complète l’ensemble.

D’après le fabricant, l’AGON PRO AG254FG sera disponible en septembre au prix de 849€.