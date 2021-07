AOC lance une nouvelle marque de produits gaming : AGON by AOC

Le fabricant AOC se diversifie et annonce l’arrivée d’une nouvelle marque de produit : AGON by AOC. Cette nouvelle marque réunira les gammes de moniteurs et d’accessoires gaming déjà au catalogue d’AOC.

Certains d’entre eux portaient d’ailleurs déjà la référence AGON dans leur nom. Désormais c’est carrément une marque de produits gaming qui voit le jour.

La marque AGON by AOC se compose à l’heure actuelle de moniteurs gaming, de casques gaming, de claviers et souris gaming, sans oublier les tapis de souris. Mais nul doute que d’autres produits orientés gaming viendront prochainement compléter et enrichir le catalogue actuel.

Le site du fabricant a été mis à jour pour l’occasion.

Pour Stefan Sommer, Head of Global Marketing chez AOC, « les secteurs du jeu vidéo et de l’Esport en particulier font partie des marchés technologiques à plus forte croissance – et sont sans aucun doute les plus prometteurs. Nous sommes ravis de pouvoir partager notre nouveau concept de marque et notre nouvelle vision avec cette communauté unique. AGON by AOC ne manquera pas de mettre la barre encore plus haut en termes d’écosystèmes gaming – et d’en faire bénéficier toujours plus de joueurs à travers le monde. »

Avec AGON by AOC, les joueurs découvriront une expérience de jeu immersive, indépendamment de leur niveau ou du type de jeu qu’ils affectionnent plus particulièrement. Plus que jamais au service des joueurs dans le monde entier, AGON by AOC est déterminée à créer le meilleur écosystème gaming – des souris aux moniteurs, pour les jeux MMO RPG, la course automobile, la simulation ou les jeux FPS, pour les aventuriers curieux, héros expérimentés ou légendes du monde professionnel.