Alex Kidd : une version resmasterisée du jeu culte est attendue pour l’année prochaine

Bonne nouvelle pour les vieux de la vieille qui ont connu le jeu Alex Kidd à l’époque de la mythique Sega Master System, le jeu culte va avoir droit à une réédition remise au goût du jour.

Attendu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, le jeu “Alex Kidd in the Miracle World DX” reprendra tous les éléments qui ont fait le succès de la franchise mais avec un rafraîchissement plus que bienvenue.

Au menu : des graphismes modernisés, des musiques remasterisées, des nouveaux niveaux, des modes de jeux additionnels comme un Boss Rush par exemple. A noter aussi pour les plus nostalgiques d’entre nous : la possibilité de basculer vers un mode classique du jeu qui correspond en fait à la version initiale du jeu publiée à l’époque (en 1986 donc..)

Le jeu “Alex Kidd in the Miracle World DX” est déjà référencé sur Steam mais il ne paraîtra qu’au cours du premier trimestre 2021. Il va donc falloir encore patienter quelques mois pour découvrir le jeu. En attendant, voilà une petite vidéo de présentation :