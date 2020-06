La version 2 To du SSD M.2. Kingston KC2500 est maintenant disponible

La gamme de SSD KC2500 a été dévoilée fin avril par Kingston. Il s’agit d’une série de SSD au format M.2. qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe. Chaque disque est équipé d’un contrôleur Silicon Motion SMI 2262EN et embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 96 couches.

La gamme KC2500 est déclinée en quatre modèles : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To mais seuls les trois premiers étaient réellement disponibles lors de l’annonce.

Mais la donne est aujourd’hui en train de changer puisque le contructeur annonce à présent les premières livraison du modèle 2 To. Le Kingston KC2500 est annoncé au tarif de 455$ (soit environ 455€ avec la TVA et la copie privée)

Pour information, le KC2500 offre des débits de 3.500 Mo/s en lecture et de 2.900 Mo/s en écriture tandis que ses performances atteignent 375.000 et 300.000 iOPS en lecture / écriture 4K.