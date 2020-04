Une nouvelle série de SSD M.2. NVMe chez Kingston baptisée KC2500

Kingston annonce la sortie d’un nouveau SSD M.2. NVMe. L’engin porte le nom de KC2500. C’est un SSD au format M.2. qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe. Il embarque également un contrôleur Silicon Motion SMI 2262EN et de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 96 couches.

La gamme KC2500 se compose de quatre modèles : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To.

Au niveau des débits, le fabricant annonce les taux de transferts suivants :

– KC2500 250 Go : 3.500 Mo/s en lecture, 1.200 Mo/s en écriture (375K/300K iOPS 4K)

– KC2500 500 Go : 3.500 Mo/s en lecture, 2.500 Mo/s en écriture (375K/300K iOPS 4K)

– KC2500 1 To : 3.500 Mo/s en lecture, 2.900 Mo/s en écriture (375K/300K iOPS 4K)

– KC2500 2 To : 3.500 Mo/s en lecture, 2.900 Mo/s en écriture (375K/300K iOPS 4K)

Les SSD Kingston KC2500 offrent un MTBF de 2 millions d’ heures et disposent d’une garantie de 5 ans.

Pour le moment seules les capacité de 250 Go, 500 Go et 1 To sont disponibles à la vente aux prix respectifs de 87€, 153€ et 266€. La version 2 To sera commercialisée un peu plus tard.