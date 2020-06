ADATA ajoute une souris RGB à son catalogue gaming : la Primer RGB

XPG, la branche gaming d’ADATA, annonce l’arrivée d’un mulot à destination des joueurs. C’est une première pour le fabricant. La XPG Primer est une souris filaire qui dispose d’un éclairage RGB.

Trois effets prédéfinis peuvent être sélectionnés directement depuis la souris : le mode Static pour un éclairage fixe, le mode Color Wave pour obtenir un dégradé de couleur et enfin le mode Breathing pour un éclairage clignotant.

Sur le plan technique, sachez que la XPG Primer mesure 126 x 65,6 x 37,9 mm et pèse 98 grammes. Elle est équipée d’un capteur optique Pixart PMW3360. Celui-ci permet d’ajuster de 400 à 12.000 DPI via 6 paramètres prédéfinis (400, 800, 1.600, 3.200, 6.400 et 12.000). Sa fréquence peut atteindre 250, 500 ou 1000 Hz. Et les switchs Ommron qui l’équipent sont prévus pour supporter 20 millions de clics.

La souris Primer d’XPG sera disponible prochainement. Son prix n’est pas connu. Mais la souris sera couverte par une garantie de deux ans.