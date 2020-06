Le Computex 2020 est finalement annulé, l’édition 2021 aura lieu en juin l’année prochaine

Le Computex, l’un des plus grands salon high tech au monde, avait déjà fait l’objet d’un report de juin à septembre (on en parlait ici en mars dernier). Mais finalement, un report de quelques mois n’aura pas suffi semble-t-il pour rassurer les organisateurs ou les exposants. En effet, en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit toujours partout à travers le monde les organisateurs ont décidé d’annuler purement et simplement l’événement cette année et donne rendez-vous pour l’édition 2021 du Computex qui aura lieu du 1er au 5 juin 2021.

Computex Le déclenchement de la pandémie Covid-19 a perturbé tous les principaux secteurs économiques du monde entier. De nombreux pays ont imposé des restrictions de voyage pour freiner la propagation de Covid-19. Les parties prenantes de COMPUTEX, y compris les exposants internationaux, les visiteurs et les médias, pourraient ne pas être en mesure de rejoindre le salon en conséquence. Le Conseil de développement du commerce extérieur de Taiwan (TAITRA) et la Taipei Computer Association (TCA), les organisateurs de COMPUTEX, ont donc décidé de reporter le COMPUTEX à 2021.