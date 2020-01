AMD publie les drivers Radeon Adrenalin 20.1.3

Les drivers Radeon Adrenalin d’AMD sont maintenant disponibles en version 20.1.3. Les pilotes prennent en charge les nouvelles cartes graphiques Radeon RX 5600 XT et ils corrigent également plusieurs soucis commme on peut le voir ci-dessous.

Correctifs apportés :

– An intermittent black screen or loss of display may occur when performing parallel actions such as web browsing, gaming or watching video.

– A limited number of games such as Nioh, Dragon Quest Builders 2, WWE2K20, Dead or Alive 6 and Atelier Ryza may crash or fail to launch.

– Wolfenstein 2: The New Colossus is not detected in Radeon Software games manager.

– Text overflow in some UI boxes or toast messages may be experienced in some language localizations.

– Fan Tuning may change back to the default state when switching between available GPUs.

– Copy text options are not available in the display specs table for Radeon Software.

– An intermittent black screen or loss of display may occur when the system is left idle at desktop.

-Factory Reset install may keep previously configured Radeon Software game profiles. This can cause mismatch between global graphics settings and per profile settings.

Les drivers Adrenalin 20.1.3 sont disponibles en téléchargement sur le site d’AMD.