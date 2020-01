Rumeurs : un iPhone SE 2 (ou iPhone 9) en mars pour remplacer l’iPhone 8 ? (maj3)

D’après les rumeurs qui circulent en ce moment sur le net, Apple pourrait commercialiser prochainement un iPhone SE 2. Tout comme la première itération de l’iPhone SE, l’appareil en question serait un modèle d’entrée de gamme, plus petit que les flagships actuels (iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max).

Pour mettre au point l’iPhone SE 2, Apple pourrait troquer l’écran de 4 pouces de l’iPhone SE pour un écran de 4,7 pouces, ce qui laisse à penser que l’iPhone SE 2 pourrait reprendre le design de l’iPhone 8 là où l’iPhone SE originel reprenait le design de l’iPhone 5.

Au niveau des performances, l’iPhone SE 2 devrait offrir des performances sans commune mesure avec celles de l’iPhone SE (premier du nom) puisqu’Apple pourrait équiper l’iPhone SE 2 d’une partie des composants de l’iPhone 11. En l’occurrence, on pourrait trouver au sein de l’iPhone SE 2 un processeur A13 Bionic ainsi que 3 Go de mémoire vive.

Selon toute vraisemblance, le but de l’iPhone SE 2 serait de remplacer le vieillissant iPhone 8 qui est toujours présent au catalogue d’Apple et qui vise l’entrée gamme. En mettant sur le marché un iPhone SE 2, Apple pourrait offrir une solution plus abordable et plus performante à ses clients, ceux par exemple qui veulent remplacer leur iPhone SE, 6 et 6S par un modèle plus récent et plus performant. L’iPhone SE 2 serait plus à même de profiter d’iOS 13 et des derniers services proposés par la firme de Cupertino, Apple Arcade notamment.

(Actualité publiée initialement le 4 octobre 2019)

MAJ le 14/10/2019 :

De nouvelles rumeurs viennent de filtrer… Et si l’on en croit cette nouvelle vague d’informations : l’iPhone SE pourrait être disponible en deux capacités de stockage : 64 Go et 128 Go. Et il pourrait être décliné en trois coloris : rouge, gris et argent.

Toujours d’après ces rumeurs, la sortie de l’appareil pourrait avoir lieu dès le premier trimestre 2020 à un tarif annoncé de 399 dollars, ce qui semblerait plutôt abordable. Ca paraît même trop abordable (et trop beau pour être vrai) pour un produit Apple. La firme nous ayant habitué à des tarifs élevés même pour des produits d’entrée de gamme. N’oublions pas que l’iPhone SE (premier du nom), un smartphone soit disant “low-cost”, était vendu tout de même 489€ en version 16 Go à sa sortie.

MAJ le 25/11/2019 :

D’après le site iMore, l’iPhone SE 2 pourrait entrer en production en février prochain, ce qui laisserait le temps à Apple d’annoncer son nouveau smartphone d’entrée de gamme le mois suivant, en mars 2020 donc.

De plus en plus de rumeurs vont dans le sens d’un iPhone SE 2 pour l’année prochaine. On verra en début d’année si les informations seront ou non confirmées…

MAJ le 22/01/2020 :

Le site Bloomberg est habituellement un site bien informé. Et d’après lui, un nouveau smartphone d’entrée de gamme serait bel et bien en préparation chez Apple. L’appareil pourrait porter le nom d’iPhone SE 2 à moins qu’Apple choisisse de le baptiser iPhone 9. Quoiqu’il en soit il serait question d’une entrée en production courant février 2020 pour une annonce en mars 2020.

L’arrivée d’un nouvel appareil d’entrée de gamme succèdant à l’iPhone SE et à l’iPhone 8 permettrait à Apple de rivaliser avec les nombreux smarphones Android disponibles sur le marché (Xiaomi, Huawei, etc..). Et ca permettrait également à Apple de grapiller des parts de marché sur ce segment “low cost”notamment dans les pays émergents (Inde, Chine, etc..).

Pour compléter son offre, Apple devrait dévoiler en fin d’année une nouvelle vague de terminaux haut de gamme. Ces iPhone 2020 (probablement les iPhone 12 ?) supporteront la technologie 5G. Ils embarqueront des processeurs plus puissants et plus rapides et ils seront équipés de nouvelles caméras 3D à l’arrière d’après Bloomberg.