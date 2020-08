Apple met en ligne iOS 13.6.1 et iPadOS 13.6.1 pour ses iPhones et iPad

Apple a mis en ligne une nouvelle version d’iOS à destination de ses iPhone et iPod Touch ainsi qu’une nouvelle version d’iPadOS pour les iPad. Il s’agit respectivement d’iOS 13.6.1 et d’iPadOs 13.6.1 qui apportent exclusivement des correctifs comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous.

Changelog iOS 13.6.1

– Résout un problème qui pouvait empêcher la suppression automatique des fichiers de données système inutiles en cas d’espace de stockage disponible faible.

– Corrige un problème de gestion thermique qui provoquait l’apparition d’une teinte verte sur certains écrans.

– Corrige un problème qui pouvait entraîner la désactivation des notifications d’exposition chez certains utilisateurs.