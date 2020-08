Vulcan G : un (presque) nouveau SSD signé Team Group

Le constructeur Team Group étoffe aujourd’hui sa gamme de SSD avec un nouveau SSD au format 2,5 pouces : le Vulcan G qui exploite une interface SATA III à 6 Gb/s et embarque de la mémoire NAND Flash 3D.

Loin d’être une révolution, ce nouveau modèle est une simple évolution du SSD Vulcan que le fabricant a lancé en avril 2019. Il reprend grosse modo le même design de couleur noire que l’ancien modèle et il offre quasiment le même niveau de performances que son prédécesseur, à savoir : 550 Mo/s en lecture, 500 Mo/s en écriture.

A noter que le fabricant ne précise pas le type de contrôleur utilisé ni le type de mémoire NAND Flash 3D utilisé (TLC ? QLC ?) On sait simplement que deux versions seront disponibles : 512 Go et 1 To et qu’elles coûteront respectivement 60,99$ et 106,99$.