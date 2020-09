Apple propose déjà une rustine pour iOS 14 avec iOS 14.0.1

A peine une semaine après la sortie d’iOS 14, la firme de Cupertino propose déjà une rustine pour son système d’exploitation mobile. Celui-ci est donc disponible en version 14.0.1. C’est une mise à jour assez mineure, mais attention : iOS 14.0.1 apporte des correctifs de bugs et il est vivement recommandé d’effectuer la mise à jour pour résoudre les divers soucis qui ont été découverts par Apple :

– Corrige un problème qui pouvait entraîner la réinitialisation des réglages de navigation et de messagerie par défaut après le redémarrage de votre iPhone.

– Résout un problème qui pouvait empêcher l’affichage des aperçus de l’appareil photo sur l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus.

– Corrige un problème qui pouvait empêcher la connexion de votre iPhone aux réseaux Wi-Fi.

– Résout un problème qui pouvait empêcher l’envoi d’e-mails avec certains fournisseurs de messagerie.

– Résout un problème qui pouvait empêcher l’affichage des images dans le widget News.