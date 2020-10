ASUS ROG Strix XG32VC : un moniteur 32″ QHD incurvé pour les gamers

ASUS annonce l’arrivée d’un nouveau moniteur gaming. Doté d’une dalle VA de 32 pouces au format 16:9, le ROG Strix XG32VC est un écran incurvé (1800R) qui supporte une définition QHD de 2.560 x 1.440 pixels.

L’appareil offre un temps de réponse est de 1 ms, un taux de rafraîchissement de 170 Hz, contraste de 3000:1, une luminosité de 400 cd/m² et des angles de vision de 178/178°.

Le ROG Strix XG32VC est conforme avec la norme HDR 400 et il support à la fois les technologies AMD Freesync Premium Pro et NVIDIA G-Sync compatible.

La connectique du XG32VC se compose d’un port HDMI 2.0, d’un DisplayPort 1.2 et de ports USB C. A noter également la présence d’une prise jack audio pour le casque et d’un commutateur KVM intégré afin de partager facilement l’écran entre plusieurs PC.